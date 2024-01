Tastiera Corsair K100 AIR: la vorrai subito a questo prezzo

Se sei alla ricerca di un’esperienza di digitazione senza pari, la tastiera Corsair K100 AIR è la risposta ai tuoi desideri. E oggi, su Amazon, puoi acquistarla con uno sconto imperdibile del 6%. Immergiti nella bellezza di questa tastiera di altissima qualità, che unisce uno straordinario design sottile con prestazioni di livello superiore. Non perdere tempo e acquistala al prezzo speciale di 280,78 euro, anziché 299,99 euro.

Tastiera Corsair K100 AIR: questa offerta non è infinita

La K100 AIR non è solo una tastiera gaming, è un pezzo d’arte. Il suo profilo incredibilmente sottile, con parti di soli 11 mm di spessore, e il telaio in alluminio spazzolato conferiscono un tocco di eleganza ad ogni scrivania. Ma non farti ingannare dall’aspetto, perché questa tastiera è pronta a offrire un’esperienza di digitazione eccezionale.

Una delle caratteristiche distintive della K100 AIR è la sua versatilità di connessione. Con tre modalità di connessione ultraveloci, potrai collegare fino a cinque dispositivi differenti. Che tu preferisca una connessione SLIPSTREAM WIRELESS con latenza inferiore a 1 ms, la connessione Bluetooth a bassa latenza su tre dispositivi host o la connessione USB cablata con tecnologia AXON e hyper-polling a 8000 Hz, questa tastiera si adatta alle tue esigenze.

Il multitasking wireless diventa un gioco da ragazzi grazie alla semplice pressione di un tasto. Passa rapidamente da una connessione all’altra su PC, Mac e altri dispositivi, godendo della sicurezza offerta dalla crittografia AES a 128 bit. La K100 AIR è progettata per accompagnarti senza intoppi nel tuo mondo digitale.

Grazie agli switch meccanici CHERRY MX Ultra Low Profile, la tastiera offre una distanza di attuazione incredibilmente ridotta, di soli 0,8 mm. Ogni pressione è accompagnata da un feedback tattile preciso, garantendo un’esperienza di digitazione e gioco estremamente reattiva. La precisione di questa tastiera ti farà dimenticare ogni altra.

La durata della batteria è una delle caratteristiche che rendono la K100 AIR un’opzione irresistibile. Con fino a 50 ore di autonomia in modalità wireless e 200 ore con retroilluminazione disattivata, non dovrai preoccuparti di interruzioni durante le tue sessioni di gioco più intense. E parlando di retroilluminazione, la RGB dinamica per singolo tasto si adatta automaticamente alle condizioni di illuminazione, creando un’atmosfera visiva unica.

Non lasciarti scappare l’opportunità di possedere la Corsair K100 AIR oggi con uno sconto del 6% su Amazon. Riscrivi le regole del gioco, scopri il piacere della digitazione senza confini e sperimenta il massimo delle prestazioni con questa tastiera straordinaria. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 280,78 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.