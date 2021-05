Tastiera Corsair Strafe RGB MK.2: risparmio di 37€ su Amazon!

Di tastiere da gaming in commercio ce ne sono davvero tante, ma solo alcune spiccano per ottime caratteristiche a prezzi davvero competitivi. Una di queste è ancora più conveniente grazie alla promozione Amazon a lei dedicata. Stiamo parlando della tastiera Corsair Strafe RGB MK.2 che solo per oggi passa da 169,99 euro a 132,99 euro con un risparmio di ben 37 euro.

Tastiera Corsair Strafe RGB MK.2: caratteristiche principali

La tastiera meccanica di nuova generazione Corsair Strafe RGB MK.2 presenta switch 100% CHERRY MX Silent RGB per una pressione dei tasti più silenziosa fino al 30%, oltre a 8 MB di storage per la memorizzazione dei profili per portare i vostri profili gaming sempre con voi. I controlli multimediali e per il volume dedicati ti consentono di regolare l’audio senza interrompere il gioco, mentre la porta USB passante fornisce un comodo accesso per collegare i vostri dispositivi.

Il potente software Corsair iCUE consente una sofisticata programmazione delle macro, un’illuminazione multicolore vivida e dinamica e una sincronizzazione dell’illuminazione per l’intero sistema. Corsair Strafe RGB MK.2 viene fornita insieme a un poggia polsi removibile e morbido al tocco, per fornire un comfort ottimale, e un set di keycap sagomati per FPS/MOBA. Non fatevi scappare l’ottima promozione di Amazon per portarvi a casa questa tastiera a soli 132,99 euro grazie allo sconto del 22%.