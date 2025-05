Tastiera e mouse wireless Trust a soli 18,99€

Passi molto tempo al PC tra lavoro e tempo libero? Regalati una tastiera silenziosa, resistente, comoda e ora con questa offerta a tempo su Amazon estremamente conveniente: acquista il set tastiera e mouse Wireless Trust Ymo II con il 24% di sconto.

3 ragioni per scegliere il set tastiera e mouse Wireless Trust Ymo II

Digitazione silenziosa e confortevole

Connessione wireless semplice e affidabile

Design resistente agli sversamenti

Tastiera e mouse completamente wireless per una maggiore libertà e produttività

Trust non ha bisogno di presentazioni, è uno dei brand più noti e autorevoli nel settore. E anche per questo set che comprende tastiera e mouse wireless, la qualità si esprime in ogni aspetto. La tastiera, infatti, è dotata di tasti a profilo ribassato e silenziosi, che ti permettono di stare al PC tutto il tempo che vuoi senza disturbare chi ti circonda.

Il mouse, che è ambidestro, ti restituisce clic sempre silenziosi rendendolo perfetto per ambienti condivisi o sessioni di lavoro prolungate. Un altro aspetto che trovo molto interessante e valido è la capacità della tastiera di resistere ai comuni incidenti domestici. Capita spesso di sorseggiare il caffè davanti al PC o di bere l’acqua dalla borraccia termica. Se ti cade qualche goccia non succede nulla, la tastiera resiste tranquillamente agli schizzi.

Considera poi che entrambi i dispositivi si collegano tramite un unico ricevitore USB, garantendo una connessione stabile fino a 10 metri di distanza. Così che non devi occupare troppi slot del tuo PC e potrai contare sulla stessa connessione per un utilizzo senza interruzioni.

Ideale per chi…

Lavora da casa o in ufficio

Utilizza diversi sistemi operativi

Desidera un prodotto pratico e funzionale

Con un design elegante e funzionalità pensate per l’uso quotidiano, il set tastiera e mouse Wireless Trust Ymo II è una scelta ottima sia per la tua casa che per il tuo ufficio. Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon per averlo a soli 18,99€.