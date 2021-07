Tastiera Logitech a 9€? Oggi è possibile grazie ad Amazon!

Siete alla ricerca di un'ottima tastiera per la vostra postazione desktop di casa o dell'ufficio? Per voi su Amazon è disponibile un'interessante promozione sulla tastiera Logitech K120 che, solo per oggi, passa da 15,11 euro a 9,99 euro grazie allo sconto del 34%. Spedizioni gratuite e rapide per tutti gli abbonati Prime.

Tastiera Logitech K120: caratteristiche principali

La tastiera cablata con connessione USB della Logitech è progettata per un uso prolungato, ‎con tasti durevoli, design elegante e a prova di ‎schizzi. La scrittura e il lavoro è avvantaggiato da tasti silenziosi ‎con ‎‎profilo ribassato, layout ‎tradizionale, tasti funzione e tastierino numerico di dimensioni ‎standard. I tasti, infatti, sono garantiti per durare oltre 10 milioni di battute e il loro profilo slanciato permette grande comodità durante l'uso.

Le prestazioni a lunga durata hanno una garanzia del produttore di 2 anni e sono compatibili con PC, laptop e tablet Windows o Linux. Tutto questo può essere vostro all'incredibile prezzo di 9,99 euro solo su Amazon. Una promozione che non potete farvi scappare se siete alla ricerca di un'ottima tastiera economica.