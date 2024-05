Tastiera Logitech MX Keys Mini per Mac scontata del 48% su Amazon

Se siete alla ricerca di una tastiera wireless per il vostro Mac che unisca praticità e portabilità, non potete lasciarvi sfuggire l’eccezionale offerta della Logitech MX Keys Mini su Amazon. Con uno sconto imperdibile del 47% sul prezzo consigliato, potrete portarla a casa oggi al prezzo incredibilmente conveniente di soli 68,99 euro, il più basso di sempre!

Logitech MX Keys Mini per Mac a un prezzo eccezionale

La Logitech MX Keys Mini non è solo un semplice accessorio, ma un compagno indispensabile per chi affronta lunghe sessioni di lavoro alla scrivania. Il suo design minimalista favorisce un allineamento ottimale delle spalle e consente di posizionare il mouse vicino alla tastiera, migliorando così la postura e l’ergonomia durante l’utilizzo.

Tra le sue caratteristiche principali, i sensori di prossimità rilevano automaticamente le mani e attivano la retroilluminazione della tastiera non appena le dita si avvicinano, mentre i pulsanti retroilluminati si adattano alle condizioni di illuminazione ambiente, risparmiando energia quando non utilizzati.

La tastiera può essere alimentata fino a 10 giorni con una sola carica completa o fino a 5 mesi con la retroilluminazione spenta. Inoltre, le parti in plastica della MX Keys Mini includono plastica riciclata post-consumer certificata, garantendo un’impronta ambientale ridotta. È compatibile con i modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di portare a casa la Logitech MX Keys Mini per Mac al prezzo più basso di sempre, con consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime. L’offerta è valida solo per poche ore, quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi!