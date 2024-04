Tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s a soli 37€ è da cogliere al volo!

La tastiera multi-dispositivo Logitech Pebble Keys 2 K380s ritorna in grande offerta su Amazon a 37,99 euro. Lo sconto è del 36% rispetto al prezzo solito e le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia. Si tratta del suo minimo storico e per la tipologia di tastiera è un prezzo veramente incredibile. La colorazione in offerta è quella Grafite.

Tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s: caratteristiche principali

Grazie al design sottile e alla tecnologia intelligente, questa tastiera Bluetooth della collezione Pebble 2 soddisfa al meglio le vostre esigenze ed esprime la vostra personalità. Potrete usare il Bluetooth per connettere fino a 3 dispositivi wireless con diversi sistemi operativi (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) e passare dall’uno all’altro semplicemente facendo clic sui pulsanti Easy-Switch.

Potrete ottenere l’accesso immediato alle funzioni di ricerca, acquisizione schermo, menu emoji e tanto altro con i 10 tasti Fn di scelta rapida, personalizzabili con l’app Logi Options+ in base alle vostre esigenze. La tastiera silenziosa Pebble Keys 2 K380s è dotata di tasti dalla forma arrotondata e offre un’esperienza di digitazione semplice, comoda e familiare, come su laptop. Offre anche molte ore di utilizzo senza problemi grazie alla durata della batteria di 3 anni, alla modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico e al 50% in più di autonomia

Oggi è possibile acquistare la Logitech Pebble Keys 2 K380 nella colorazione Grafite in offerta su Amazon a 37,99 euro, con sconto del 36% e spedizione Prime gratuita con consegne rapidissime. Questo modello rappresenta la scelta ideale per chi cerca una periferica compatta e facile da trasportare, in grado di interfacciarsi con diversi dispositivi contemporaneamente.