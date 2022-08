Tastiera meccanica bluetooth Logitech Pop: 31% di sconto su Amazon

Una tastiera meccanica bluetooth dallo stile retrò e che sia compatibile con diversi dispositivi? Dai un’occhiata all’offerta su questa Logitech POP Keys che grazie ad Amazon paghi con il 31% di sconto.

Se sei abbonato a Prime hai anche la spedizione gratuita ed immediata: paghi adesso e la ricevi a casa tua già domani e regali un po’ di stile alla tua produttività.

Logitech POP Keys: la tastiera stilosa in ottima offerta su Amazon

Con Logitech POP Keys hai una tastiera meccanica dallo stile retrò con un’anima vintage grazie alla sua particolare combinazione di colori nero, grigio e giallo. Inoltre, puoi personalizzare la tua esperienza con 8 tasti emoji intercambiabili e 1 tasto menu emoji, che puoi modificare a tuo piacimento con il software Logitech incluso e compatibile con Windows e Mac.

I tasti meccanici ti restituiscono un feeling divertente in stile macchina da scrivere, mantenendo comunque una certa comodità anche per lunghe sessioni di lavoro o scrittura. Grazie alla compatibilità multidispositivo puoi collegarla a fino 3 device contemporaneamente, passando da uno all’altro grazie ai pulsanti Easy-Switch.

Non temere infine per l’autonomia, perché la batteria è progettata per durare fino a 3 anni e i tasti sono pensati per sopportare fino a 50 milioni di battute.

Approfitta dello sconto e paga la tastiera meccanica Logitech POP Keys con il 31% di promozione su Amazon. La riceverai a casa tua già domani se sei un abbonato Prime.

