Tastiere in super sconto su Amazon (da 10€), 5 modelli TOP da fare tuoi

La tastiera giusta fa la differenza. Questa periferica è quella che ti permette di utilizzare il computer per qualsiasi necessità e, ovviamente, ti accompagna nelle tue ore davanti allo schermo. Quale scegliere? Trovare il modello ideale è semplice quando conosci le tue esigenze. Esistono tantissimi modelli, ma 5 in particolare possono soddisfare ogni tipo di richiesta: scegli il tuo preferito e portalo a casa subito. Perché? Sono disponibili su Amazon in offerta proprio in questo momento. Cablate e wireless, sono tutte di budget diverso così da rispondere ad ogni possibilità, facendolo sempre in grade stile. Un dettaglio è sicuro: utilizzarle sarà una passeggiata. Inoltre fanno parte dei best seller della loro categoria, in questo momento, dunque le performance sono garantite proprio dai consumatori!

Le caratteristiche da ritrovare nel modello che scegli

Non esiste un modello migliore dell’altro, sai perché? Ognuno fa un utilizzo diverso del computer. C’è chi lo apre solo per controllare email o farsi un giro online, chi ci lavora o, ancora, chi ci si diverte. Ciò che va bene per un utente, non è detto che vada bene per un altro.

Cosa cercare, quindi, nella tastiera che ti occorre? Considera se preferisci liberare la scrivania dai cavi oppure non te ne importa. Se scegli un modello Bluetooth controlla come avviene la ricarica e a quanto ammonta l’autonomia per evitare di dover collegare il cavo ogni due per tre, nel caso. Ti piace un set up di ultima generazione? Allora cerca un modello RGB con luci integrate per rendere le tue ore di gaming, ma in questo caso fai attenzione a un dettaglio: la tipologia di switch dei tasti montati.

Le 5 tastiere più acquistate ora su Amazon

Per rendere la tua vita più semplice, ho racchiuso qui sotto le 5 tastiere perfette e che si adattano a varie esigenze. Sono disponibili su Amazon e sono, naturalmente, in promozione.

Trust Taro è il primo modello che ti segnalo. Economico come non mai, è semplicissimo e ideale da usare a casa così come in ufficio. Si collega al tuo computer attraverso USB con un cavo lungo e che ti permette di sistemare la periferica in tutta comodità. Ha un layout esteso (con tastierino numerico sulla destra) in disposizione QWERTY italiano. Inoltre ci sono i tasti funzione, i LED che ti informano dei vari stati ed è compatibile con Windows così come Mac OS. Comprala ad appena 10,29€ su Amazon.

HP 230, invece, è un modello ultra moderno con design sottile. Si collega ai tuoi dispositivi sfruttando un Dongle USB di tipo A ed elimina ogni cavo dalla tua scrivania. In termini di compatibilità, funziona sia su Windows che Mac OS senza alcun problema. Rende la digitazione fluida e naturale con un layout esteso anch’esso QWERTY italiano e dotato di funzioni aggiuntive come tasti funzione e controllo della riproduzione multimediale. L’autonomia ammonta fino a 16 mesi con alimentazione tramite due batterie AAA.Comprala a soli 23,99€ con sconto del 31%.

Logitech MX Keys Mini è un colosso. La sua sorella dalle dimensioni estese è diventata un capostipite della categoria e, anche lei, ha conquistato il cuore di tanti utenti. Realizzata con materiali riciclati, ma di grandi qualità, la Mini è ideale se vuoi puntare ad una tastiera di grande comodità anche quando hai poco spazio disponibile. Infatti ha un layout QWERTY italiano ridotto ma non si fa mancare altri plus: si connette via Bluetooth ai tuoi prodotti, è multidispositivo ed è dotata di retroilluminazione intelligente. La compatibilità? Faccio prima a dirti a cosa non si connette. Comprala a soli 84,07€ su Amazon con sconto del 35%.

ATTACK SHARK X68 HE è super particolare nella sua estetica, ma non solo. Questa tastiera è dedicata al mondo del gaming e rende le ore davanti allo schermo di un comfort assoluto. Con layout compresso, si adatta ad ogni set up possibile ed immaginabile. Si connette al tuo computer (con cavo) ed è pronta ad offrirti grande precisione e latenza bassissima. Tutto merito degli Switch Magnetici con attuazione regolabile e precisione RT di 0,01mm. Comprala subito a soli 65,69€ con sconto del 14%.

Anche SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3, infine, è dedicata al mondo del gaming. In questo caso ti segnalo una tastiera di tipo meccanica con layout esteso e poggiapolsi incluso. Si connette con cavo USB al tuo computer e colora la scrivania di combo e coreografie di luci pazzesche. Le caratteristiche che la rendono una scheggia, tuttavia, sono gli switch 3.0 HyperMagnetic Omni Point, l’innesco rapido e il display OLED integrato. Comprala a soli 179,99€ con sconto del 28% su Amazon.