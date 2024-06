Smartphone per WhatsApp, YouTube e SPID a 49€: è TCL 305i

TCL 305i è uno smartphone economico che oggi trovi in sconto a soli 49 euro su Amazon. Ha in dotazione tutte le funzionalità base: dal download delle applicazioni Android all’accesso ai social network, dallo streaming su YouTube e Netflix fino alla messaggistica di WhatsApp, senza dimenticare il supporto a SPID, app IO e altri servizi. Approfitta dell’offerta a tempo in corso e acquistalo a prezzo stracciato.

TCL 305i, lo smartphone in sconto a soli 49€

Tra le sue caratteristiche vale la pena segnalare il display da 6,52 pollici con risoluzione HD+, il processore quad core, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con schede microSD, la fotocamera posteriore da 13 megapixel, quella frontale da 5 megapixel per i selfie e le videochiamate, Wi-Fi, Bluetooth e la batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Grazie all’offerta a tempo di oggi puoi acquistare lo smartphone TCL 305i al prezzo finale di soli 49 euro, nella colorazione Prime Black. Lo sconto è applicato in automatico. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione: mettilo subito nel carrello per non perdere l’occasione.

Tra gli altri punti di forza, vale la pena citare il design caratterizzato da una texture incisa verticalmente che conferisce uno stile classico, mentre la finitura opaca offre una presa migliore e garantisce resistenza. Ci sono poi il sensore di impronte digitali, il riconoscimento facciale, la torcia LED e il sintonizzatore radio FM. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.