TCL 40NXTPAPER: innovazione e affidabilità in SCONTO (-13%)

Se stai cercando un dispositivo che unisca prestazioni di alta qualità, tecnologia avanzata e un prezzo conveniente, l’innovativo TCL 40NXTPAPER è la scelta perfetta. Inoltre, oggi puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto esclusivo del 13% come super offerta di fine anno. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 199,90 euro, anziché 249,90 euro.

TCL 40NXTPAPER: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il TCL 40NXTPAPER 5G è all’avanguardia grazie al suo status di primo smartphone 5G dotato di uno speciale schermo antiriflesso. La tecnologia NXTPAPER brevettata da TCL offre un’esperienza di visione eccezionalmente confortevole per gli occhi, simile alla lettura su carta. La sua capacità di preservare l’intensità e le tonalità dei colori, unita a una bassissima emissione di luce blu certificata dal TUV, garantisce che i tuoi occhi rimangano freschi e riposati anche dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Per gli appassionati di fotografia, il TCL 40NXTPAPER non delude. La tripla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale comprende un potente sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera di profondità da 2 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera anteriore da 8 megapixel offre scatti nitidi per selfie impeccabili. Inoltre, la funzione di registrazione video HDR con modalità VLOG aggiunge un tocco cinematografico alle tue creazioni.

Con un’ampia memoria di archiviazione fino a 256GB e una RAM potente da 12GB (espandibile fino a 1TB tramite micro SD), dimentica i problemi di spazio e goditi la massima velocità e fluidità nelle tue app preferite. La batteria ad alta capacità da 5000 mAh dotata di ricarica rapida a 15W assicura che il tuo smartphone sia sempre pronto all’uso, eliminando l’ansia della batteria scarica.

In conclusione, il TCL 40NXTPAPER è una combinazione di innovazione, affidabilità e convenienza. Approfitta dell’offerta esclusiva del 13% di sconto su Amazon oggi e porta a casa un dispositivo che ridefinisce gli standard degli smartphone di fascia media. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 199,90 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.