TCL 55 pollici 4K e app a prezzo FOLGORATO: su Amazon l'occasione

Una vera e propria occasione d’oro. Voglia di un nuovo televisore in casa? Non cercare più in là del tuo naso perché hai sotto gli occhi un prodotto TCL che è favoloso: 55 pollici in qualità 4K con Google TV integrato e super feeling premium. Praticamente apri le porte al cinema direttamente nel salotto di casa tua.

Amazon è il posto in cui lo sconto si fa sentire. Approfitta del ribasso del 24% per risparmiare più di 100€ e completare l’acquisto ad appena 379,90€. Puoi pagare con finanziamento se lo desideri.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

TCL 55 pollici: una smart TV che fa sognare chiunque

Un pannello che viene incastonato in bordi extra sottili e in una struttura slim e soprattutto moderna. La visione diventa ancora più ampia su questo TCL che non conosce limitazioni se non quelle che gli attribuisci tu.

Il pannello ampio e con 55 pollici è merito di un modello nuovo e uscito sul mercato da pochissimo. Risoluzione 4K a 60Hz con HDR 10 e Dynamic Colour uniti in una combo in grado di rendere i colori vividi, luminosi ma soprattutto realistici. Metti il televisore alla prova con il gaming e non fare a meno di testare la potenza dell’audio Dolby.

Come sistema operativo trovi Google TV con tutte le app più in voga, puoi scaricarne una dozzina in aggiunta senza problemi. Il Chromecast è integrato così come l’assistente del colosso. Laddove tu voglia, puoi attivare Amazon Alexa e usare lei in alternativa.

In altre parole, hai tra le mani un prodotto completo con tanto di telecomando e pulsanti di accesso diretto.

Collegati all’istante su Amazon dove approfitti dello sconto del 24% e porti a casa il tuo TCL 55 pollici ad appena 379,90€ con un click.

