 TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G rivoluziona il campo smartphone: display unico
TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G è uno smartphone dedicato al Detox digitale: bello e unico con lo sconto su Amazon.
TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G è uno smartphone speciale e non il classico modello: con il suo display NXTPaper da 7,2″, la visione dei contenuti è ridisegnata. Si usa come un classico telefono, eppure ti permette di fare tanto altro di più senza affaticare mai la vista. Un prodotto unico nel suo genere che con pennino integrato e tanto altro ancora, conquista chiunque abbia il fegato di provarlo. Su Amazon? Lo sconto del 5% è piccolo, ma lo rende più economico:compralo a soli 519,99€ in bianco o in nero.

Compralo su Amazon

Uno smartphone con uno schermo speciale: TCL ce la mette tutta

Invece di avere un classico display che ti affatica la vista e ti bombarda di colori e saturazione accentuata, TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G sfrutta un sistema brevettato e speciale. Il display NXTPAPER da 7,2 pollici replica l’effetto su carta, un po’ come sui lettori eReader ma non viene meno ai colori. Non ti aspettare un effetto slavato oppure brutto a vedersi perché l’esperienza è tutt’altro. Anche la risoluzione, in questo caso, è vincente con una qualità FHD+ che ti fa cogliere ogni dettaglio.

Sottile, elegante e dal design rifinito, questo smartphone è un gioiello. Per chi è pensato? Per gli utenti che vogliono un’esperienza realmente cucita su misura e che dal proprio smartphone vogliono molto più che delle semplici app. È disponibile in due colorazioni ed entrambe includono sia la custodia a portafoglio che il pennino in confezione.

Le specifiche del TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G

Sotto il punto di vista tecnico, TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G è uno smartphone che usi come qualsiasi altro telefono. Infatti ha un sistema operativo Android 17, monta 12 GB di RAM e offre 512 GB di spazio di archiviazione per non avere limiti. Navighi tra le app, i social e non rinunci proprio a niente. La sua potenza è da attribuire al processore MediaTek Dimensity 7400 che lo rende prestante e scattante.

Utilizzalo nel tempo libero per leggere i tuoi libri preferiti con la modalità Max Ink che lo trasforma in un eReader a tutti gli effetti. Dai libero arbitrio alla creatività con funzioni di Intelligenza artificiale e trasformalo in un bloc notes per prendere appunti e disegnare grazie allo stilo. A tua completa disposizione?

  • un comparto fotografico con obiettivo principale da 50 MP e zoom ottico 3X e doppio OIS;
  • una selfie cam da 32 MP;
  • una batteria che non finisce mai grazie ai 5000mAh con ricarica rapida e inversa. 

Lo sconto di Amazon è tuo

Approfitta al volo dello sconto su Amazon per portare a casa uno smartphone unico nel suo genere. Scegli TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G e compralo a soli 519,99€ subito. 

Pubblicato il 6 feb 2026

Paola Carioti
Pubblicato il
6 feb 2026
Link copiato negli appunti