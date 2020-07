In 49, tutti insieme, nell'interfaccia di Teams

La novità di Teams che permette di visualizzare 49 utenti in contemporanea all’interno di un’unica schermata è in fase di rollout, in anticipo rispetto alla tempistica anticipata a inizio giugno quando è stata presentata dal gruppo di Redmond.

Microsoft Teams: 49 utenti sullo stesso schermo

Così facendo Microsoft vuol andare incontro alle esigenze manifestate da chi negli ultimi mesi si è affidato al servizio per la collaborazione e comunicazione da remoto, ma anche da quelle realtà che hanno fatto ricorso agli strumenti della didattica a distanza per non interrompere la formazione degli studenti durante i momenti peggiori della crisi sanitaria. Il risultato è quello visibile nello screenshot di seguito con una griglia 7×7.

Ancora, ora ogni riunione e videochiamata viene gestita in una finestra indipendente come si può osservare qui sotto. Un altro cambiamento in fase di rollout è quello che sposta i controlli del meeting nella parte superiore della UI.

Proprio nei giorni scorsi, in occasione dell’evento Ispire 2020, la software house ha annunciato una serie di altre novità destinate a Teams con l’obiettivo di continuare a evolvere un servizio che negli ultimi mesi ha registrato una forte crescita.

La corsa all’adozione degli strumenti dello smart working e alle soluzioni cloud ha spinto il business di Microsoft, come testimoniano i risultati finanziari dell’ultima trimestrale, in grado di andare oltre le previsioni degli analisti chiudendo l’anno fiscale in positivo.