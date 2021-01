TeamViewer Meeting, anche fino a 300 utenti insieme

TeamViewer, noto brand per l’assistenza da remoto, ha annunciato l’integrazione nella propria suite della nuova versione migliorata di TeamViewer Meeting, a disposizione dei clienti del grupèpo per avviare meeting con un solo click. “TeamViewer Meeting“, spiega l’azienda, “diventa quindi parte integrante della famiglia di soluzioni TeamViewer ed è disponibile gratuitamente per tutti i clienti di TeamViewer, fornendo tutti i vantaggi di una moderna soluzione per videoconferenze e meeting online e assicurando al contempo i più alti standard di sicurezza e crittografia per cui TeamViewer è nota sul mercato“.

TeamViewer Meeting

Che si lanci la chiamata attraverso il pulsante integrato in TeamViewer, o che si partecipi tramite l’app TeamViewer Meeting per Android o iOS, l’utente ha la possibilità di entrare in meeting VoIP crittografati end-to-end sia da desktop che da mobile. L’evoluzione del servizio prevede inoltre funzionalità aggiuntive in quanto a lista dei contatti, alta definizione delle immagini, integrazione in Outlook e altro ancora.

A livello globale è sempre più forte la necessità di poter contare su modalità di comunicazione digitale affidabili e sicure, che garantiscano le massime performance delle riunioni online: per questo ci siamo impegnati nel fornire agli utenti di TeamViewer funzionalità di meeting facili da usare attraverso il client che già conoscono. C’è una richiesta in forte aumento di soluzioni che garantiscano videoconferenze crittografate end-to-end e di funzionalità di condivisione dello schermo che siano conformi alle rigorose normative sulla protezione dei dati e sulla privacy nell’Unione Europea. L’integrazione di TeamViewer Meeting nel client di TeamViewer è in linea con il nostro obiettivo di fornire soluzioni di connettività orizzontali per la digitalizzazione dei processi sul posto di lavoro e per consentire infinite possibilità di utilizzo che possono essere gestite con una piattaforma tecnologica condivisa e sicura da qualsiasi azienda di ogni dimensione e settore. Christoph Schneider, Director of Product Management di TeamViewer

Le utenze gratuite vedranno un limite di partecipanti pari a 5, mentre le utenze in abbonamento possono arrivare a 10 partecipanti in contemporanea. Disponibili, tuttavia, pacchetti aggiuntivi per estendere la partecipazione fino a 50, 100 o 300 utenze contemporaneamente.