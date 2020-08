TeamViewer Web Monitoring: tutto sotto controllo

Il trend appare segnato: lo shock derivante dal lockdown e dal distanziamento sociale in tempo di Covid ha generato un maggiore impulso agli acquisti online, radicalizzando gli utenti già avviati su questa strada ed avvicinando agli store nuova utenza prima mai contattata. Nasce di qui l’esigenza di un monitoraggio sempre più capillare degli strumenti di e-commerce, domanda alla quale TeamViewer ha voluto rispondere rapidamente per anticipare l’avvento delle opportunità dei mesi autunnali.

TeamViewer Web Monitoring

Tra le novità annunciate v’è il cosiddetto TeamViewer Web Monitoring, modulo integrativo del già noto “Remote Monitoring and Management” ed utile per offrire maggiori funzionalità agli amministratori di siti e shop online. L’efficienza è infatti un elemento cruciale: qualsivoglia disfunzione potrebbe pesare immediatamente in termini di monetizzazione e nel breve periodo anche in termini di fidelizzazione dell’utenza.

Portali lenti e non responsive possono rappresentare un’esperienza negativa per i tuoi utenti ed un enorme costo per il tuo business. Errori nei processi, caricamenti prolungati e mancata disponibilità delle piattaforme possono infatti portare le persone lontano dai tuoi prodotti e causare pessimi risultati presso i motori di ricerca. Assicurati che il tuo sito web raggiunga le migliori performance e trasforma in clienti i suoi visitatori, fornendo la migliore esperienza utente possibile.

In ballo ci sono miliardi di euro, cifra che dà corpo alle speranze dell’e-commerce italiano per questo 2020 di difficoltà e di consolidamento: è chiaro come con cifre di questa caratura qualsivoglia sbavatura possa concretizzarsi in pesanti ammanchi ed in una più complessa conversione dell’utente in cliente.

Grazie al modulo TeamViewer Web Monitoring, che si integra nella soluzione “Remote Monitoring and Management”, offriamo un servizio integrato che ora permette anche il monitoraggio della propria presenza online. Le aziende di qualsiasi dimensione dipendono da un sito web perfettamente funzionante, che oggi assume il ruolo di un vero e proprio biglietto da visita. Molte aziende hanno anche integrato nel loro sito un login per gli utenti e un e-shop. È quindi stato naturale aggiungere le funzionalità del monitoraggio dei siti web oltre a quelle relative al monitoraggio di workstation & server, alla gestione delle patch e alla protezione dai virus Frank Ziarno, Director Product Management

Il nuovo modulo verifica l’accessibilità delle pagine, ne misura i tempi di caricamento, traccia gli acquisti registrati e simula accessi differenti da Paesi terzi per rendere quanto più probante ed efficace il test. Si tratta di un occhio vigile sempre acceso, insomma, che tramite report e notifiche tiene l’amministratore al corrente di tutto quanto succede.