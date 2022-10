TECH JOBS fair - Pisa 2022: talenti cercansi, lavoro offresi

Non solo Internet Festival: l’inizio di ottobre a Pisa si anima anche dell’importante appuntamento “TECH JOBS fair“, un momento di grandi opportunità poiché crea il contesto ideale per l’incontro tra le aziende ed i migliori talenti. Tutto gira intorno al mondo della tecnologia: le aziende in cerca di personale qualificato si mettono a disposizione di programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici, offrendo così la possibilità di colloqui informati 1-to-1 ai propri rispettivi desk.

TECH JOBS fair – Pisa 2022

Tra le aziende già confermate all’evento, si contano nomi del calibro di Apparound, Paolino Bacci srl, Bc Soft, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, CCH Tagetik Wolters Kluwer, Traent e Zerynth.

Il procedimento per poter partecipare (qui il modulo per le iscrizioni) è molto semplice:

Si entra con la registrazione gratuita su Eventbrite, si ascoltano le presentazioni delle aziende nell’area predisposta – dove nel pomeriggio ci saranno anche dei panel moderati di più aziende insieme – e ci si ferma ai banchetti delle aziende con cui si può entrare in contatto anche col personale tech delle aziende e non solo con quello dell’ufficio HR.

Un’occasione unica, insomma, per dar vita ad una opportunità: l’azienda è in cerca di talenti ed i talenti sono spesso in cerca della giusta azienda presso cui esprimersi al meglio. L’edizione 2022 di TECH JOBS fair è organizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British Institute Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e Euspert Bianco Lavoro.

TECH JOBS fair 2022 si tiene a Pisa presso il Chiostro della Chiesa del Carmine, con accesso da Corso Italia 85. Tra cultura dell’innovazione di Internet Festival e le opportunità di lavoro della TECH JOBS fair, insomma, il weekend pisano tra il 6 ed il 9 sarà dunque una porta spalancata al mondo dei giovani: due appuntamenti da non perdere, che portano sulle sponde dell’Arno una mano tesa a quanti sull’innovazione e la tecnologia potranno scrivere il proprio futuro.