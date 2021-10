È sufficiente dare uno sguardo alle immagini qui allegate per capire come Teclast F15 Plus 2 sia un computer portatile che non lascia alcun dettaglio al caso, nemmeno in termini di design: con il suo spessore inferiore ai 2 centimetri è davvero sottile e leggero. Oggi può essere tuo approfittando dell'offerta Amazon che lo rende disponibile con un coupon sconto da 90 euro.

Ottimo laptop a un ottimo prezzo: Teclast F15 Plus 2

Vediamo quali sono le principali specifiche tecniche integrate: grande display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD così da poter gestire in modo comodo ogni applicazione, anche nell'ambito della produttività, processore Intel Gemini Lake N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, lettore microSD, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera full size, ampio touchpad e batteria capiente per una grande autonomia. Tutto questo in forte sconto, cosa chiedere di più?

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, puoi dare un'occhiata alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo il laptop di Teclast (modello F15 Plus 2) al prezzo di solo 329,99 euro invece di 419,99 euro come da listino: tutto ciò che devi fare è attivare il coupon promozionale proposto da Amazon. La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita.