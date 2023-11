TECLAST F16Plus: un AFFARE da non perdere per il Black Friday

Il notebook TECLAST F16Plus è l’opzione ideale per chi cerca un dispositivo affidabile senza dover spendere una fortuna. In questo momento, puoi approfittare di uno sconto speciale del 20%, oltre a un coupon sconto di ben 55 euro, rendendo questa offerta un vero affare da non perdere. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 240,99 euro.

TECLAST F16Plus: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il punto forte di questo notebook è sicuramente l’esperienza visiva impeccabile. Con uno schermo da 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1920×1080), potrai godere di immagini chiare e nitide in ogni situazione. Il design sottile con cornice ultrasottile di 7 mm rende il TECLAST F16Plus estremamente portatile, con dimensioni di soli 359 mm x 240 mm x 18,6 mm e un peso di soli 1,68 kg. È la scelta perfetta per chi desidera un notebook leggero da portare ovunque. I quattro altoparlanti integrati offrono un’esperienza di ascolto impressionante, perfetta per guardare film, partecipare a videoconferenze o studiare online.

Inoltre, il TECLAST F16Plus eccelle anche in ambito lavorativo. La tastiera retroilluminata ti permette di digitare anche al buio, mentre il tastierino numerico facilita i calcoli. Il processore Intel 4-core Celeron N4120 garantisce prestazioni fluide, e la tastiera QWERTY multilingue, compresa la lingua italiana, rende il lavoro efficiente e comodo.

Il notebook offre anche un ampio spazio di archiviazione con 8GB di RAM DDR4 e 256GB di SSD M.2. La possibilità di espandere la scheda TF fino a 1TB e l’opzione di aggiornare l’SSD rendono il multitasking facile da gestire. Con porte USB3.0, Type-C, HDMI e altri connettori, il trasferimento di file e media diventa un’operazione semplice.

Per garantire prestazioni elevate, il TECLAST F16Plus è dotato di un dissipatore di calore intelligente per ridurre il rumore e assicurare un funzionamento regolare. La batteria da 7,6 V/38000 mWh offre una durata eccezionale. Inoltre, la preinstallazione dell’applicazione Intel VisionIQ per la cura degli occhi rende questo notebook l’ideale per lavoro, studio e intrattenimento.

Con una garanzia di 2 anni e la possibilità di contattare il supporto tramite Amazon, il TECLAST F16Plus è un regalo perfetto per chiunque. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di acquistare un notebook da 15,6 pollici sottile e leggero a un prezzo stracciato di soli 240,99 euro. Affrettati, le scorte a disposizione presto si esauriranno.

