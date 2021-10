Volendo acquistare un portatile economico, l'offerta del mercato è certamente ricca, ma meglio affidarsi a un brand conosciuto e dare uno sguardo alle caratteristiche in dotazione prima di comprare. Oggi segnaliamo il modello Teclast F6, un laptop adatto alla navigazione, allo studio e a gestire le operazioni base della produttività, di per sé già poco costoso, ma reso ancora più conveniente da uno sconto di ben 85 euro sul prezzo di listino: tutto ciò che devi fare è attivare il coupon promozionale messo a disposizione oggi da Amazon.

Cerchi un portatile Windows economico? Teclast F6!

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Apollo Lake N3350, GPU UHD Graphics 500, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, USB 3.0 e Type-C, uscita video HDMI e grande autonomia. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo il laptop Teclast F6 al prezzo di soli 254,99 euro invece di 339,99 euro come da listino, con uno sconto di ben 85 euro. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio (acquistandolo oggi lo riceverai domani) con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.