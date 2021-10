Amazon Echo Show 8, la grande occasione (-41%)

Quando si parla di rapporto qualità/prezzo nell'ambito del mondo Alexa, le opinioni divergono tra chi preferisce la sola interazione audio e chi gradisce invece l'aggiunta di un display. Quando però uno sconto pazzesco piomba nel discorso, ecco che ogni ragionamento viene scompaginato perché a certi livelli le offerte diventano irrinunciabili: Echo Show 8 di prima generazione (modello 2019) è infatti crollato al prezzo di soli 64,99 euro e diventa così un'occasione pazzesca per salire a bordo del mondo Alexa sfruttando la migliore delle opportunità fin qui messe a disposizione da Amazon su questo modello. Lo sconto del 41% è infatti qualcosa che la vetrina delle offerte di ottobre non può che mettere in primo piano: appena poco più dei tradizionali Echo, ma con in più un display con il quale interagire, dal quale ricevere aggiornamenti e fondamentale per contesti d'uso in cui anche l'interazione visiva può fare la differenza.

Echo Show 8, occasionissima -41%

Echo Show 8 ha una dotazione audio di grande impatto, accompagnata da un display da 8 pollici di grande luminosità: perfetto in salotto come in cucina o nel proprio studio, un Echo di questo tipo è ideale sia per ascoltare musica di sottofondo che per leggere ricette, vedere gli ultimi aggiornamenti o ricevere promemoria dal proprio calendario: si possono ricevere notifiche, vi si possono leggere appunti e promemoria, il tutto sempre e solo facendo leva sull'interazione vocale.

Insomma: 64,99 euro è un prezzo irrinunciabile per chi vuole arricchire la propria dotazione nel mondo Alexa. Se accompagnato da un citofono di tipo Ring, addirittura, l'Echo Show diventa un videocitofono dal quale visualizzare le immagini in esterna e poter rispondere a ospiti o corrieri. Potenzialmente sarà lo stesso schermo a farti acquistare un prodotto, a segnalarti quando arriva ed a farti vedere il corriere che ti posa il pacco davanti a casa.

Approfittarne subito significa riuscire a metterci mano prima che le scorte vadano ad esaurirsi. Una volta acceso, l'installazione è semplicissima e l'avvio immediato. Basterà iniziare la propria richiesta con “Alexa…”.