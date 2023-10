Notebook in sconto nella Festa di Prime: Teclast F7 Plus 3

Ha tutto ciò che serve per gestire ogni operazione della produttività quotidiana, così come per lo studio e l’intrattenimento multimediale: Teclast F7 Plus 3 è tra i notebook proposti oggi in forte sconto su Amazon (per la Top 5 dei modelli in promozione rimandiamo all’articolo dedicato). È un’occasione riservata dall’e-commerce ai suoi abbonati per la Festa delle Offerte Prime. Tra i suoi punti di forza, un design curato con un telaio sottile, leggero e ottimizzato per favorire la dissipazione del calore.

Teclast F7 Plus 3: l’affare nella Festa di Prime

Ecco le specifiche tecniche integrate: display da 14 pollici con pannello IPS di qualità e risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4100 con architettura Gemini Lake affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics 600 per i contenuti grafici, 8 GB di RAM e unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli WiFi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, una gamma completa di porte (tra le quali figurano USB 2.0 e 3.0, mini-HDMI, jack audio e microSD), webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. In questo momento c’è la possibilità di acquistare il notebook Teclast F7 Plus al prezzo finale di soli 223 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.

