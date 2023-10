Top 5 notebook in sconto nella Festa delle Offerte Prime

Le 48 ore della Festa delle Offerte Prime offrono parecchi spunti anche a chi vuol acquistare un nuovo notebook. Qui raccogliamo gli sconti migliori tra quelli proposti dall’e-commerce durante l’evento del 10 e 11 ottobre.

Festa delle Offerte Prime: i migliori sconti sui notebook

Partiamo dal modello ASUS Vivobook 15, uno dei modelli più apprezzati della categoria. Oggi può essere tuo al prezzo finale di 649 euro invece di 849 euro, con uno sconto del 24% sul listino. Integra un display da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-1255U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla scheda del prodotto.

Più economico il CHUWI CoreBook XPro d 15,6 pollici con CPU Intel Core i3-1215U, 8 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e Wi-Fi 6. È in offerta a 398 euro invece di 599 euro grazie al -33% riservato oggi ai clienti Prime.

Nato per offrire un’esperienza ottimale ai giocatori, Lenovo IdeaPad Gaming 3 ha dalla sua un display da 16 pollici con risoluzione 1900×1200 pixel, processore Intel Core i7-12650, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Oggi è acquistabile con una spesa di 999 euro anziché di 1.399 euro come da listino, grazie allo sconto del 29% applicato in automatico.

Diamo uno sguardo ai top di gamma con MSI Prestige 14 Evo che tra le specifiche tecniche vanta un display da 14 pollici, il processore Intel Core i7-13700H di ultima generazione con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR5, un’unità SSD PCIe 4 da 1 TB per l’archiviazione dei dati e il modulo Wi-Fi 6E per la connettività wireless. Oggi è in sconto a 1.299 euro invece di 1.506 euro grazie allo sconto di Amazon.

Chiudiamo con HP Chromebook 15a da 15,6 pollici nella configurazione dotata di processore Intel Celeron N4500, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e sistema operativo ChromeOS. Oggi è in sconto al prezzo finale di 249 euro invece di 329 euro con uno sconto del 24% rispetto al listino.

Per l’elenco aggiornato con tutti gli altri modelli in promozione è possibile visitare la sezione dedicata.

