Questo tablet Teclast è l'affare di oggi su Amazon

Con le sue cornici sottili a circondare il display touch da 10,1 pollici (risoluzione 1920×1200 pixel), Teclast M40 Pro è un tablet che garantisce un’esperienza multimediale senza compromessi. Merita oggi di trovare spazio su questa pagine poiché proposto in offerta lampo con un forte sconto su Amazon, ma solo per poche ore.

Teclast M40 Pro sarà il tuo nuovo tablet: guarda che offerta

Queste le altre più importanti specifiche tecniche integrate: processore octa core, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, modulo 4G-LTE per la connessione a Internet in mobilità, quattro altoparlanti, slot microSD, jack audio, fotocamere frontale e posteriore da 5 e 8 megapixel, porta USB-C e batteria da 7.000 mAh con grande autonomia. Lo puoi ordinare adesso per approfittare dell’offerta.

Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Play Store di Google per il download e l’aggiornamento delle applicazioni. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare Teclast M40 Pro al prezzo finale di soli 195,49 euro. Attenzione: si tratta di un’offerta lampo, dunque valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione, gli interessati non perdano tempo. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Lo sconto raddoppia con un ulteriore -50% sulla tastiera K10 da abbinare al tablet per trasformarlo in un piccolo laptop, adatto anche alla produttività in movimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.