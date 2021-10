TECLAST M40Pro: tablet 10 pollici con 6/128GB in offerta (-15%)

Il tablet TECLAST M40Pro si trova in offerta su Amazon a 186,99€, con uno sconto del 15% e un risparmio di ben 33 euro rispetto al prezzo solito.

La dotazione hardware del dispositivo cinese non è niente male, con un SoC octa-core, 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno espandibili fino a 512GB via microSD. L'ampio display da 10.1 pollici è in risoluzione 1920 x 1200 e offre una resa cromatica piuttosto fedele alla realtà.

Il tablet arriva con a bordo Android in versione 11, con un interfaccia stock e ottime performance sia per l'utilizzo classico che avviando durante le sessioni di gaming. La gran ottimizzazione energetica del processore e l'enorme batteria da ben 7.000 mAh garantiscono diversi giorni di utilizzo con una sola carica.

Non mancano Wi-Fi, bluetooth e connettività 4G, installando una scheda SIM il tablet può connettersi alla rete anche fuori casa, per lavorare e navigare anche in viaggio.

Oggi il TECLAST M40Pro è disponibile in offerta su Amazon a 186,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.