Teclast TBOLT F15 Pro è un ottimo laptop, con peculiarità che lo rendono adatto sia al lavoro sia all'intrattenimento, grazie a una potenza di calcolo sufficiente per gestire anche le applicazioni più pensanti. In queste ore può essere tuo approfittando dello sconto di ben 81 euro sul prezzo di listino proposto da Amazon.

Teclast TBOLT F15 Pro, ottimo portatile in sconto su Amazon

Queste le più importanti specifiche tecniche che lo caratterizzano: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphic Ice Lake GT1, 12 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, slot per la lettura di schede microSD, porte USB 3.0 e Type-C, jack audio da 3,5 mm, Ethernet, WiFi, Bluetooth, uscita HDMI e batteria capiente. A racchiudere il comparto hardware un resistente telaio in metallo. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con possibilità di effettuare fin da subito l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Oggi il laptop Teclast TBOLT F15 Pro può essere tuo al prezzo di soli 458,99 euro invece di 539,99 euro come da listino, approfittando del forte sconto proposto da Amazon, con disponibilità immediata e consegna a domicilio con spedizione gratuita.