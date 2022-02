Ultrabook Teclast: che PREZZACCIO su Amazon

L’elegante telaio in metallo di Teclast TBOLT F15 Pro racchiude un comparto hardware con prestazioni sufficienti a gestire la produttività, ma anche il gaming e l’intrattenimento multimediale. Oggi l’ultrabook è proposto in forte sconto su Amazon. Un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un nuovo laptop.

Teclast TBOLT F15 Pro: specifiche e caratteristiche

Ecco le caratteristiche e le specifiche tecniche che rendono il portatile un alleato nel quotidiano: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphic Ice Lake GT1, 12 GB di RAM LPDDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, slot microSD, porte USB 3.0 e Type-C, jack audio da 3,5 mm, Ethernet, WiFi, Bluetooth, uscita HDMI e batteria capiente. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, è pienamente compatibile con il nuovo Windows 11: non bisogna far altro che scaricare l’aggiornamento, senza alcuna spesa aggiuntiva. Il sistema operativo preinstallato è invece Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft.

Oggi hai la possibilità di acquistare l’ultrabook al prezzo finale di 458,99 euro invece di 539,99 euro come da listino. Teclast TBOLT F15 Pro è disponibile subito, con spedizione gratuita a domicilio gestita dalla logistica Amazon: se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania.

