Non il solito tablet: il modello Teclast X6 Plus offre caratteristiche adatte alla produttività, in ufficio, a casa o in movimento. Basato sul sistema operativo Windows 10, è proposto oggi su Amazon con uno sconto di ben 75,00 euro sul prezzo di listino. Un'ottima occasione per chi cerca un dispositivo versatile per lavorare in modo agile, ovunque.

Tablet per la produttività: Teclast X6 Plus in sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display da 12,6 pollici con risoluzione 2880×1920 pixel e pannello IPS, processore Intel Celeron N4100, GPU ‎Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, Bluetooth, WiFi, porta USB-C, slot microSD e grande autonomia. PEsa solo 860 grammi e lo spessore è ridotto a 8,5 millimetri. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il tablet Teclast X6 Plus al prezzo di 424,99 euro invece di 499,99 euro come da listino. Affiancandogli la tastiera wireless (49,99 euro, gratis approfittando in una promozione in corso) si trasforma in un piccolo laptop ancora più comodo per gestire documenti, posta elettronica e fogli di calcolo, dando vita a una configurazione come quella visibile qui sopra.