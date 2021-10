Manca un mese esatto al Black Friday, ma su Amazon le grandi offerte sono già iniziate. Segnaliamo qui una serie di coupon utili per allungare le mani su alcuni tra i migliori prodotti hi-tech presenti sull'e-commerce. Per quelli disponibili in tutte le altre categorie invitiamo a consultare la sezione dedicata.

Hi-tech in sconto: il Black Friday in anticipo

Dagli auricolari alle lampadine WiFi, dalle pendrive al robot aspirapolvere, gli sconti si susseguono senza soluzione di continuità: bisogna solo tenerli monitorati per approfittare di quelli giusti. Eccone dieci disponibili in questo momento.

Quest'anno l'appuntamento con lo shopping del Black Friday è fissato per il 26 novembre, tra un mese esatto. Nell'attesa, ecco tutte le offerte su Amazon.