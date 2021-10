Domestika: corso introduttivo Adobe Premiere Pro a soli 11,90 Euro!

Se ieri abbiamo trattato uno sconto su un corso di montaggio video con Adobe Premiere Pro disponibile su Udemy, in questa giornata di ottobre rilanciamo un contenuto simile disponibile su Domestika. In quest’ultima piattaforma di corsi, infatti, oggi e solo fino alle 15.00 è possibile acquistare un corso introduttivo a Adobe Premiere Pro a soli 11,90 Euro. Si tratta di uno sconto del 70%, per il quale si consiglia davvero di cogliere l'attimo!

Domestika: informazioni sul corso Adobe Premiere Pro

Il corso in questione è tenuto dal direttore della fotografia spagnolo Juanmi Cristóbal, che conta su esperienze lavorative con Samsung e Rolling Stone, oltre che essere docente presso la Escuela Arte Granada. Le lezioni sono 38, durano un totale di 3 ore e 56 minuti e cominciano con la conoscenza dell'applicazione, giusto per abituarsi all’interfaccia. Subito di seguito, il docente passerà alle prime nozioni di montaggio video e, successivamente, a sezioni dedicate a maschere, keyframe, transizioni di colore, effetti e infine mixaggio ed esportazione del progetto.

Insomma, si tratta di un corso veramente basilare ed essenziale per approcciarsi al software del colosso Adobe. I requisiti non sono dunque particolari: si richiede soltanto il possesso di Adobe Premiere Pro CC su PC Windows o macOS che sia. Segnaliamo che il corso è disponibile con audio in spagnolo ma con sottotitoli in più lingue, tra cui l’italiano.

Venendo ai costi, il corso “Introduzione ad Adobe Premiere Pro” è disponibile normalmente a 39,90 Euro. Tuttavia, solo per oggi scende a 11,90 Euro, per uno sconto del 70%. Completato l’acquisto, Domestika garantisce accesso illimitato per sempre anche da app per smartphone. Ad avvenuta conclusione del corso, inoltre, consegnerà il consueto certificato di completamento. Questo documento non sarà comunque un certificato ufficiale Adobe. Il badge Adobe Certified Professional, infatti, viene consegnato solamente in seguito alla formazione con professionista certificato Adobe e successivo esame online con proctoring remoto.