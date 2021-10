Volete imparare a montare video con Adobe Premiere Pro? Ecco il corso che fa per voi a un prezzo speciale!

Continuano gli sconti sulla piattaforma di corsi statunitense Udemy. Assieme all’ancora disponibile sconto del 40% sul corso completo su Python, sul medesimo sito è possibile trovare fino a questa sera anche un corso base sul montaggio video con Adobe Premiere Pro in offerta. Si parla addirittura del 76% in meno rispetto al listino, ovvero solamente 11,99 Euro!

Udemy: cosa include questo corso su Adobe Premiere Pro?

Il corso proposto su Udemy è tenuto dall’esperto Alberto Comper ed è composto da 38 lezioni per un totale di 6 ore e 34 minuti. Dopo una fase di introduzione, dove vengono spiegati i formati video, i dettagli dell’interfaccia utente di Premiere Pro e altre informazioni base, il docente parlerà nel dettaglio di funzionalità come l’importazione e organizzazione delle clip video. Poi, però, si passerà a sezioni cruciali come i fondamenti del montaggio video e l’applicazione di effetti. Pensate, soltanto queste due parti conteranno per oltre metà del corso!

Trattandosi di un corso base, ovviamente non si approfondiranno nozioni essenziali accessibili con alternative più complete. In altre parole, queste lezioni sono pensate per coloro che vogliono produrre contenuti video senza particolari pretese. Ovviamente, è richiesto il possesso dell’ultima versione di Adobe Premiere Pro. Essa è inclusa anche nell’Adobe Creative Cloud.

Questo corso Udemy su Adobe Premiere Pro CC è disponibile fino alle 23:59 di oggi, lunedì 25 ottobre 2021, a 11,99 Euro anziché 49,99 Euro. Si tratta, come specificato in apertura, di un taglio di prezzo del 76%. Come per ogni altro corso proposto sulla stessa piattaforma, l’accesso sarà illimitato in seguito all’acquisto ed effettuabile anche su smartphone, tablet e televisori. Le lezioni su Adobe Premiere Pro non vi soddisfano? Non preoccupatevi, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni. In caso contrario, al completamento del corso vi verrà consegnato un certificato.

Sempre su Udemy, in queste ore potrete acquistare anche un corso completo di inglese a 11,99 Euro.