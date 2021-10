Heimdal Threat Prevention: piano annuale su 3 dispositivi a metà prezzo, solo 36 Euro!

Siete a caccia di un antivirus sicuro e potente? Non sapete a quale affidarvi tra le soluzioni premium disponibili sul mercato? Fra tutti i migliori antivirus del 2021 ci sono anche software aggiuntivi che faranno al caso vostro. Tra di essi c’è anche Heimdal Threat Prevention Home, pensato per tutelare i PC da virus e malware prima che essi infettino il dispositivo e attualmente in offerta a soli 36 Euro IVA inclusa.

Heimdal Threat Prevention Home: tutti i dettagli del software

Heimdal Threat Prevention Home è un programma che, assieme ad Heimdal Antivirus Security Home Premium, costituisce uno dei pacchetti più completi per la protezione dei computer. Mentre l’antivirus si occupa della scansione del dispositivo e il blocco di qualsiasi minaccia, Threat Prevention Home si occupa del monitoraggio del traffico Internet (senza accedere a dati sensibili e, dunque, senza memorizzarli) per bloccare qualsiasi possibile fonte di malware e, soprattutto, ransomware.

Ricevete mail sospette da truffatori d’ogni sorta? Oppure vi capita di avere dubbi su link che altri internauti vi inviano in chat? Non temete: lo strumento firmato Heimdal, ora in offerta, si occupa proprio del blocco di ogni contenuto dall’origine dubbia. In aggiunta, Threat Prevention Home dedica parte della sua attività alla protezione dell’online banking e dell’e-commerce.

Da cosa differisce, dunque, rispetto ad altri antivirus? Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il software di Heimdal offre una protezione avanzata dai ransomware e blocca la fuga di dati continuamente. Non si occupa, invece, di scansioni approfondite dei file contenuti sul vostro PC. In altre parole, potenzia il blocco in entrata dei malware ma non consente di trovare quelli già presenti sul dispositivo per eliminarli.

Venendo al prezzo, Heimdal Threat Prevention Home scende dal prezzo di listino di 69,95 Dollari a 34,97 Dollari VAT esclusa (dunque 36 Euro circa IVA inclusa) per l’abbonamento annuale con supporto a tre dispositivi. L’affare migliore è ovviamente sul piano triennale, dove il prezzo scende da 139,95 Dollari a 69,98 Dollari. Heimdal garantisce anche il supporto tecnico premium 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se non sarete soddisfatti dal servizio, vi permetterà inoltre di ottenere il rimborso completo entro 30 giorni.