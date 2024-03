Tekken 7 per PS4: un AFFARE da non perdere (-45%)

Tekken 7 per PS4, alimentato dall’Unreal Engine 4, regala ai giocatori un’esperienza di gioco visivamente sbalorditiva. Con immagini fotorealistiche e effetti eccezionali, questo capitolo della serie offre il culmine di anni di perfezionamento nella grafica di Tekken. Disponibile su Amazon con uno sconto folle del 45%, non perdere questo titolo al prezzo speciale di soli 9,90 euro, anziché 17,99 euro.

Tekken 7 per PS4: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Le sequenze cinematiche immergono i giocatori nella storia emozionante della famiglia Mishima, aggiungendo uno strato di profondità e coinvolgimento alla trama. Ma Tekken 7 non è solo uno spettacolo visivo; il roster di oltre 30 personaggi, compresi nuovi lottatori, offre una vasta gamma di mosse che daranno vita al tuo stile di combattimento unico.

La compatibilità con VR aggiunge un tocco di immersione, portando i giocatori direttamente nel cuore dell’azione. E se pensi che il combattimento non possa diventare più epico, preparati per il crossover con Street Fighter e l’inserimento di Akuma nel mondo di Tekken.

Su Amazon, Tekken 7 per PS4 è ora disponibile con uno sconto incredibile del 45%. Sia che tu sia un appassionato della serie o un neofita desideroso di sperimentare il meglio dei giochi di combattimento, questa è un’opportunità da non perdere. Acquistalo subito e scopri il capitolo finale della saga Mishima a un prezzo stracciato di soli 9,90 euro, prima che sia troppo tardi. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.