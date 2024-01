Telecamera 2K da ESTERNO senza fili: avanzata e con prezzo MINIMO

Perché fare a meno di tener sotto controllo gli spazi esterni quando, per farlo, hai a disposizione un prodotto eccellente? Con la telecamera 2K di ieGeek hai tutto a portata di mano senza fare a meno di alcuna tecnologia. In più non c’è bisogno di chiamar alcun specialista: è senza fili e da installare è semplicissima.

Collegati ora su Amazon dove hai due sconti di cui approfittare. Spunta il coupon in pagina e ottieni il prezzone di soli 48€ con un click.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera 2K da esterno: completa di tutto e con qualità al top

Visto che è senza fili, la puoi mettere un po’ dove vuoi. Creata appositamente per l’esterno, la telecamera 2K di ieGeek è un piccolo gioiello che puoi installare in due secondi senza farti problemi. Tutto quello di cui hai bisogno? La connessione WiFi per poterla gestire anche a chilometri di distanza.

La sua batteria integrata ti regala diversi mesi di autonomia così da poterla ricaricare una volta ogni tanto ma averla sempre a disposizione. Per la gestione fai affidamento sull’applicazione che scarichi sullo smartphone e vai alla grande.

Come ti suggerisce il nome stesso della telecamera, hai a disposizione un obiettivo 2K che non se ne lascia sfuggire una. Ogni dettaglio viene captato e visualizzato come se fossi sul posto. Tuttavia, come ti dicevo, ci sono anche altre tecnologie al suo interno come:

faretti che illuminano la zona ;

che illuminano la zona visione notturna;

rilevatore di movimento;

audio a 2 vie.

Non te l’ho detto in precedenza ma sottolineo che essendo progettata per l’esterno, la telecamera è impermeabile.

Completa subito l’acquisto e porta a casa la tua telecamera 2K di ieGeek a soli 48€ con il coupon in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

