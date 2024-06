Telecamera da cruscotto per auto: col doppio sconto Amazon è un affare

Un interessantissimo doppio sconto su Amazon ti permette di acquistare questa telecamera da cruscotto per auto a soli 44,39 euro invece di 69,99. Per avere questo prezzo devi spuntare sia la casella del coupon sconto, sia applicare il codice promozionale che trovi in pagina.

Telecamera da cruscotto per auto: le caratteristiche

Questa dashcam offre una risoluzione UHD 2160P/1080P su un display IPS da 3 pollici: dotata di tecnologia WDR, sensore avanzato e grande apertura F1.8, garantisce una qualità video luminosa e chiara, riproducendo fedelmente la scena durante la guida sia di giorno che di notte.

La confezione include una scheda MicroSD da 32 GB e supporta la registrazione automatica e il loop continuo, avviandosi e fermandosi con l’accensione e lo spegnimento dell’auto. Grazie al sensore G integrato, la dashcam può rilevare automaticamente vibrazioni o urti improvvisi e registrarli come prova. Inoltre, è possibile bloccare manualmente il video in corso premendo un pulsante.

Sono supportate anche due modalità di parcheggio, una a lungo termine (ma che necessità di cablaggio venduto separatamente) e l’altra che invece registra anche fino a 6-10 volte per 30 secondi ciascuna in tutte le occasioni in cui il veicolo è spento e viene rilevata una vibrazione anomala così da prevenire i tentativi di furto.

Semplicissima da installare e utilizzare, questa dashcam per auto sarà un valido supporto in caso di incidenti o altri imprevisti che possono capitare alla guida. Approfitta del doppio sconto e acquistala a soli 44,39 euro invece di 69,99.