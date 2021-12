Telecamera spia al prezzo minimo storico

Un occhio discreto che osserva le stanze di casa, tenendole al sicuro, così come chi si trova all'interno dell'abitazione: oggi la telecamera spia di Insygrow, che si connette alla rete WiFi per comunicare in tempo reale con l'utente, si trova al prezzo minimo storico su Amazon. È il modello più venduto della categoria sull'e-commerce.

Insygrow: la scheda SD da 64 GB è inclusa

Tra le caratteristiche offerte vale la pena citare un sensore di movimento che avvisa in tempo reale di ogni anomalia, la visione notturna e le riprese in alta definizione. La presenza della batteria interna garantisce inoltre fino a tre ore di autonomia quando non alimentata. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare la telecamera spia di Insygrow al prezzo di soli 38,99 euro invece di 59,99 euro come da listino. Incluso nella confezione tutto quello visibile qui sopra: oltre al dispositivo anche una scheda SD da 64 GB per il salvataggio delle registrazioni, il supporto magnetico e il manuale.