Telecamera WiFi di sicurezza: la TP-Link Tapo è in offerta su Amazon

La TP-Link Tapo C110 è una telecamera di sicurezza WiFi perfetta per la sorveglianza di interni di casa o ufficio che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di soli 25,99 euro. Capace di registrare anche in notturna, subito dopo il pulsante ti raccontiamo le sue caratteristiche.

TP-Link Tapo C110: le caratteristiche della telecamera di sicurezza

Questa telecamera è una soluzione avanzata per la sorveglianza domestica, offrendo una risoluzione video 2K (3MP) per immagini nitide e chiare, anche di notte grazie alla visione notturna fino a 8 metri di distanza.

Dotata di rilevazione di movimento, la telecamera invia notifiche push istantanee tramite l’app quando viene rilevato un movimento, permettendoti di rimanere sempre aggiornato sulla situazione in casa tua.

Per scoraggiare eventuali intrusi, dispone di un allarme acustico e luminoso integrato, che può essere attivato per mettere in fuga visitatori indesiderati.

La funzione di audio bidirezionale consente di comunicare con chiunque si trovi nelle vicinanze della telecamera, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza e controllo. Per l’archiviazione dei dati, la telecamera supporta schede MicroSD fino a 256 GB, offrendo fino a 512 ore di registrazioni, consentendo di conservare facilmente i video importanti.

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, puoi controllarla tramite semplici comandi vocali, offrendo un’esperienza di utilizzo intuitiva e pratica. Un vero e proprio affare a soli 25,99 euro: non fartelo scappare.