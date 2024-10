Telecamera WiFi esterno, visione 2K e pannello solare: spendi solo 28€

Un sistema di sicurezza completo senza collegamenti esterni e senza dover spendere soldi in bolletta. Con questa telecamera WiFi esterno di DIHOOM hai un pannello solare che la alimenta tutto l’anno oltre a funzioni avanzate per non perdere un dettaglio fuori casa. Tra queste la visione 2K che riprende ogni movimento in qualità più che ottima. Puoi acquistare il sistema a soli 28,49€ su Amazon con uno sconto del 29% con un click, aggiungilo al carrello.

Telecamera WiFi da esterno, perché aggiungerla a casa?

Se hai uno spazio esterno come un giardino o un terrazzo, aggiungere una telecamera WiFi è la scelta giusta. Tieni sotto controllò ciò che accade anche fuori dalla tua abitazione per non farti sfuggire neanche in movimento. Con questa Telecamera WiFi di DIHOOM non c’è bisogno di chiamare degli specialisti o di spendere una cifra esosa. Con tutto al suo interno, la monti in due minuti.

È un sistema creato appositamente per l’esterno e senza fili. Come vedi arriva con il pannello solare che alimenta la batteria integrata. Scegli un posto strategico in cui installarla e fissala al muro.

L’obiettivo montato ha una risoluzione 2K ma questa non è l’unica caratteristica saliente. Al suo interno trovi funzioni come la visione notturna a colori, la rilevazione del movimento e la sirena che suona quando rileva persone non autorizzate nelle vicinanze.

Puoi gestirla comodamente dall’applicazione sul tuo smartphone per ricevere notifiche push e sapere in qualsiasi momento cosa sta accadendo, persino se ti trovi a chilometri di distanza.

A soli 28,49€ su Amazon, la telecamera WiFi da esterno di DIHOOM è quella da acquistare oggi. Collegati in pagina e approfitta del ribasso del 29% per completare l’acquisto con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.