Telecamera Wifi Interno per casa SICURA che controlli da smartphone

Una telecamera dotata di WiFi e non solo. La colleghi direttamente all’app sul tuo smartphone e anche quando sei a distanza di chilometri hai una visione chiara di cosa accade. Tutto merito della sua tecnologia avanzata ma anche della qualità che ti mette a portata di mano.

Approfittane ora che è in promozione. Direttamente su Amazon trovi un coupon del 35% da spuntare, fallo e con soli 25€ porti a casa questo gioiellino che ti svolta la vita. Dopotutto il prezzo della tua sicurezza non è mai stato così basso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi interno da mettere in casa

Pensa ad un posto strategico in cui mettere questa telecamera WiFi da interno perché non è una di quelle semplici ma ha al suo interno una funzione che svolta il suo utilizzo: ruota di 360° tenendo sotto controllo l’intero ambiente ed eliminando punti ciechi.

Ottimo, vero? Pensa che con un solo acquisto puoi mettere in sicurezza tutta la casa. Dopotutto l’installazione è semplice: mettila dove vuoi e collegala alla presa di corrente. Detto fatto!

Dalla sua parte ha un obiettivo 2K con cui riprende tutti i dettagli senza mai dimenticarne uno e tecnologie avanzate come visione notturna, audio a due vie e rilevatore di movimento. Tutte queste, come ti anticipavo, le sfrutti direttamente l’app che scarichi sullo smartphone (Android e iOS).

Inserisci all’interno della camera una scheda microSD o fai l’abbonamento al cloud per rivedere tutti i video quando e come vuoi.

Non perdere la tua occasione per avere casa sicura come una roccaforte. Su Amazon ti basta aprire la pagina, spuntare il coupon del 35% e aggiungere questa telecamera WiFi interno a soli 25€ al tuo carrello.

Le spedizioni? Se hai un abbonamento Amazon Prime sono gratuite e veloci in tutta Italia.