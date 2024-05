Telecamera WiFi super DESIGN e con app smartphone: 25€ per casa SICURA

Introdurre una telecamera WiFi in casa può essere la scelta vincente. Una sicurezza in più non fa mai male, no? Beh, questo modello è geniale perché costa poco eppure non lascia niente al caso. Tutto merito di TP Link che non ti fa scendere mai a compromessi. Con un design lineare e che dà poco nell’occhio, la sistemi in un battibaleno ovunque.

Non te la perdere ora che la trovi in sconto proprio su Amazon. Approfitta dello sconto del 17% e completa l’acquisto a soli 24,99€ con un click rapido e indolore.

Se hai un abbonamento Amazon Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Telecamera WiFi da interno: la sicurezza non ha prezzo

Fai tutto da solo senza dover chiamare un tecnico o fare buchi nel muro. Questa telecamera WiFi di TP Link è comoda perché basta appoggiarla su un mobile o una mensola e poi collegarla alla presa di corrente per essere messa in funzione. Completato questo primo step non ti resta che scaricare l’app sullo smartphone (Android o iOS) e collegarla al WiFi di casa.

Hai a disposizione un occhio vigile in casa che tiene sotto controllo cosa accade anche quando sei lontano chilometri e chilometri. Come ad esempio in vacanza!

Hai dalla tua parte un obiettivo 2K con visione notturna per non temere le ore buie ma anche la rilevazione del movimento e la comunicazione a 2 vie. Attivando la seconda, se qualcuno si intrufola lo scopri all’istante con una notifica push sullo smartphone.

Registra i filmati usando una microSD e non perdere di vista neanche un secondo.

Collegati ora su Amazon se sei interessato così ti porti a casa questa telecamera WiFi da interno di TP Link a soli 24,99€ risparmiando il 17%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.