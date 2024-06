Telecomando per TV Samsung a soli 5€ (coupon)

È il telecomando più venduto su Amazon e oggi lo trovi in doppio sconto. Si tratta del modello compatibile con tutte le TV Samsung, dotato di tasti grandi e semplici da trovare con un rapido sguardo. È perfetto non solo come ricambio, ma anche per sostituire quello fornito in dotazione con i televisori moderni, spesso privo di pulsanti numerici e piuttosto scomodo quando non si guardano le piattaforme di streaming, ma i canali tradizionali. Funziona fino a una distanza di 10 metri e la risposta è molto rapida: solo 0,3 secondi.

Il telecomando per la tua TV Samsung è in sconto

È realizzato in materiale ABS di alta qualità, inodore, con un design leggero ed ergonomico (le dimensioni sono pari a 17,5 centimetri di lunghezza e a 4,5 centimetri di larghezza), identico all’originale, con pulsanti morbidi e funzionali. Non servono configurazioni né installazioni: appena estratto dalla confezione è subito pronto all’uso. Per l’elenco completo dei modelli supportati rimandiamo alla scheda completa. L’alimentazione avviene con due batterie AAA, non incluse. Trovi tutte le altre informazioni nella pagina dedicata sull’e-commerce, dove gli è stato assegnato un voto medio molto alto (4,6/5 stelle) in più di 2.600 recensioni positive.

Al prezzo finale di soli 5,68 euro, questo telecomando compatibile con tutti i televisori Samsung può risolvere un sacco di problemi. Per approfittare del doppio sconto non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta.

Se hai un abbonamento Prime attivo (altrimenti puoi iniziare i 30 giorni di prova senza spese) puoi contare anche sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio gestita da Amazon e assicurata già entro domani.