Telecomando per TV Samsung con numeri: l'OFFERTA

Segnaliamo l’offerta di Amazon sul telecomando compatibile con le Smart TV di Samsung: con una spesa davvero irrisoria è possibile acquistarlo sull’e-commerce, ricevendolo direttamente a casa in un solo giorno. È perfetto per chi trova poco pratico quello ufficiale fornito in dotazione, spesso privo di tastierino numerico.

Hai una Smart TV Samsung? Ecco il telecomando che cerchi

È subito pronto all’uso: non c’è bisogno di configurarlo, una volta inserite le batterie (due AAA) è già possibile sfruttarne tutte le caratteristiche, da quelle per cambiare canale ai tasti per controllare le piattaforme di streaming. I pulsanti sono grandi e ben visibili. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 6,99 euro è ottimo per tutti coloro che hanno una Smart TV di Samsung in casa. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon.

Chi è in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo può inoltre contare sulla spedizione gratuita. La consegna a domicilio è in ogni caso garantita entro un giorno dall’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.