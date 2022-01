Telecomando UNIVERSALE: 5€ e risolvi il tuo problema

Questo telecomando universale ti svolta la vita: basta dare colpi inutili su quello del tuo televisore che non vuole funzionare più. Per non parlare del tasto del volume che devi premere con così forza che neanche fosse un bottone per vincere il SuperEnalotto. Sono sufficienti 5 euro per risolvere ogni tuo problema all'istante. Disponibile su Amazon in super sconto, è un acquisto che fai a cuor leggero anche perché funziona con praticamente tutto.

Telecomando universale: una mossa ed è in funzione

Metti dentro le batterie e lui si sintonizza automaticamente con il tuo televisore. Non devi fare niente di niente perché è semplice così come te lo sto dicendo. Questo modello è compatibile con più di 1500 marchi diversi e 80000 modelli in commercio. Per toglierti proprio il dubbio puoi consultare la lista sul sito del produttore, ma per me puoi andare certo.

Ti mette tutto a portata di mano, anche il tasto per aprire l'Hub delle applicazioni. Non ci dimentichiamo che ci sono anche i due pulsanti di accesso rapido a Netflix e Prime Video quindi, in alcuni casi, non può che essere un upgrade rispetto a quello che già possiedi.

Con il sensore a infrarossi funziona fino a 10 metri di distanza e stai certo che non devi stare lì a muoverlo tutto per farlo riprendere. Sin dal primo click parte in quarta e ti fa fare quello che vuoi, finanche le tue sessioni di zapping selvaggio sono salve.

Acquista al volo questo telecomando universale su Amazon, ne approfitti immediatamente e te lo porti a casa con 5€ appena. Le spese di spedizione sono completamente gratuite se hai Prime attivato.