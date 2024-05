Telegram dovrebbe rispettare il Digital Services Act?

Il Digital Services Act (DSA) prevede una serie di obblighi per le VLOP, tra cui azioni di moderazione delle piattaforme per evitare la proliferazione di fake news. Telegram è uno dei servizi di messaggistica più utilizzati per le campagne di disinformazione, ma non è soggetto alla legge che viene applicata dal 17 febbraio 2024 perché il numero di utenti è inferiore alla soglia.

Chiesto l’intervento della Commissione UE

In seguito all’attentato contro Robert Fico, Primo Ministro della Slovacchia, i social media sono stati invasi da numerose teorie cospirazioniste, tutte smentite dal governo slovacco. Le fake news hanno trovato terreno fertile su Telegram, popolare servizio di messaggistica, spesso usato per la propaganda pro-Russia.

La priorità dei legislatori europei è contrastare la disinformazione, soprattutto in vista delle elezioni di giugno, sfruttando il Digital Services Act (DSA). Tuttavia, come ha sottolineato il Primo Ministro dell’Estonia Kaja Kallas, le fake news si diffondono liberamente su Telegram, in quanto è immune alla legge e le richieste di eliminare i contenuti rimangono senza risposta.

In base al DSA, le VLOP (piattaforme online di grandi dimensioni con almeno 45 milioni di utenti al mese) devono adottare misure di moderazione per evitare la diffusione delle notizie false. Gli utenti su Telegram sono circa 41 milioni al mese, quindi non è una VLOP.

Le piattaforme più piccole sono controllate dalle autorità dei paesi in cui hanno la rappresentanza legale (il Belgio nel caso di Telegram), ma i loro poteri sono molti limitati. Secondo il Primo Ministro estone, la Commissione europea dovrebbe avviare una valutazione con l’obiettivo di includere Telegram tra le VLOP. In pratica come è stato fatto per iPadOS, anche se non rispetta tutti i requisiti del Digital Markets Act.

Un portavoce di Telegram ha dichiarato che la piattaforma non è efficace nella diffusione delle fake news perché non viene usato un algoritmo per promuovere questo tipo di contenuti. Gli utenti ricevono informazioni solo dai canali ai quali decidono di iscriversi.