Telegram e Smokes Night: hacker rubano criptovalute agli utenti

Alcuni ricercatori specializzati in sicurezza, hanno individuato un gruppo di hacker chiamato Smokes Night che opera attraverso Telegram per rubare criptovalute.

Utilizzando canali di discussione a tema infatti, i pirati informatici cercano di infettare gli utenti, andando a ottenere dati di accesso per il loro wallet attraverso un sistema chiamato infostealer Echelon.

Come se non bastasse, i criminali possono allo stesso modo ottenere credenziali delle più svariate piattaforme: da Discord a FileZilla, da Outlook fino alla password dello stesso Telegram. Finora, i portafogli di criptovaluta attaccati da Smokes Night risultano essere:

AtomicWallet

BitcoinCore

ByteCoin

Esodo

Jaxx

Monero.

Con la sua netta crescita di utenti, Telegram è sempre più presa di mira da hacker e figure simili. Bot e altri sistemi proposti dalla piattaforma, a quanto pare, si presentano come ambienti ideali per le loro losche attività.

Come è possibile cercare di contrastare questi pericoli? Oltre alla prudenza, una suite di protezione può sicuramente fare la differenza. In tal senso, Norton ha ben pochi rivali.

Come contrastare efficacemente Smokes Night e gli altri pericoli di Telegram

Norton è un'azienda impegnata nella sicurezza informatica da decenni e grazie a questa vasta esperienza, appare come una delle migliori soluzioni per quanto concerne la protezione di computer e altri dispositivi elettroniche.

Il pacchetto base, ovvero Norton AntiVirus Plus, è una suite che offre protezione completa per qualunque PC o Mac. Tra i diversi strumenti messi a disposizione dell'utente vi sono anti-spyware e sistemi di protezione antivirus/malware/ransomware. A ciò vanno aggiunti 2 GB di cloud storage a disposizione.

A rendere particolarmente efficace il software Norton è la coesistenza di un team specializzato nell'individuare in tempo record le minacce informatiche a livello mondiale e un sistema di intelligenza artificiale. Quest'ultima è in grado di percepire eventuali pericoli e adattarsi di conseguenza per contrastarli.

Per chi necessita di maggiori garanzie, è possibile scegliere il pacchetto superiore, ovvero Norton 360 Deluxe. Questa soluzione permette di aggiungere a quanto offerto dalla soluzione base, 50 GB di cloud storage, un software password manager, un firewall intelligente e una VPN integrata. Tutto per proteggere fino a 5 dispositivi tra PC, Mac e Smartphone.

Gli sconti offerti da Norton poi, rendono quanto offerto ancora più interessante. Norton AntiVirus Plus risulta scontato del 75%, dunque è possibile ottenerlo per appena 14,99 dollari all'anno. Per una protezione totale invece, affidandosi a Norton 360 with LifeLock Select, si può usufruire dello sconto del 66% e pagare solamente 34,99 dollari all'anno.