Basta call center: ferma le chiamate con questo metodo semplice

Tutti noi siamo bombardati ogni giorno dalle chiamate moleste e indesiderate dei call center. Spesso ci chiediamo da dove prendano i nostri numeri. Nella risposta alla domanda c’è anche la soluzione: molto spesso da Internet. È proprio eliminando i nostri dati dal Web che possiamo impedire a questi fastidiosi centralini, spesso intenzionati solo a truffarci, di continuare a telefonarci. Grazie alla soluzione di Incogni (oggi in forte sconto) lo possiamo fare in modo semplice, veloce e automatico.

Stop alle chiamate moleste dei call center

Il principio è semplice: Se non ti possono trovare, non ti possono truffare . Si occupa infatti di eliminare le informazioni personali da Google, dai siti accessibili pubblicamente e dai database dei data broker, le società che si occupano proprio di raccogliere e vendere dettagli sul nostro conto. Lo fa attraverso una procedura completamente automatizzata, senza richiedere un impegno attivo e con la possibilità di monitorare costantemente i progressi. In caso di necessità è possibile rivolgersi a un servizio di assistenza attivo 24/7, anche via chat.

Risparmia con lo sconto del 50% sull’abbonamento annuale a Incogni. Scegli la formula che preferisci tra Standard, Unlimited (la più conveniente), Family e Family Unlimited. Queste ultime due permettono di estendere l’azione della tecnologia alle informazioni di cinque persone. La garanzia di 30 giorni ti permetterà eventualmente di ottenere un rimborso completo della spesa se non ti riterrai soddisfatto.

Il servizio è stato creato nel 2021 da un team interno a Surfshark, tra le realtà più note nell’ambito delle Virtual Private Network. Oggi fa parte dello stesso gruppo che gestisce anche NordVPN. I suoi server sono localizzati in Europa (più precisamente in Germania) e opera con modalità conformi a quanto previsto dal GDPR.