Telegram: iscrizione senza numero di telefono

La software house guidata da Pavel Durov ha annunciato la disponibilità di una nuova versione dell’app per Android e iOS. La principale novità di Telegram 9.2 è rappresentata dalla possibilità di effettuare l’iscrizione al servizio senza SIM. Le altre sono i Topic 2.0 per i gruppi, il miglioramento dell’anti-spam automatico e i codici QR temporanei. Non mancano funzionalità specifiche per gli abbonamenti Premium.

Non serve più il numero di telefono

Per effettuare la registrazione al servizio di messaggistica è necessario un numero di telefono. La privacy viene comunque garantita perché l’utente può scegliere di nascondere il numero agli estranei e di essere trovato solo dai conoscenti che hanno il numero nella rubrica. Telegram 9.2 aggiunge un ulteriore livello di riservatezza.

È infatti possibile il login anonimo, utilizzando un numero non associato a nessuna SIM, ma gestito dalla blockchain TON. È tuttavia necessario partecipare all’asta sulla piattaforma Fragment (la stessa degli username collezionabili) per scegliere un numero specifico con prefisso +888. In alternativa è possibile acquistare un numero casuale a 9 Toncoin (circa 16 euro in base al valore attuale).

La nuova versione di Telegram permette ora di eliminare automaticamente i messaggi in tutte le nuove chat, impostando il timer dell’auto-distruzione. La software house ha inoltre aggiornato la funzionalità che consente agli amministratori dei grandi gruppi di organizzare le discussioni in topic (argomenti). Ora può essere utilizzata in gruppi con almeno 100 membri. È stato introdotto un layout a due colonne e c’è un topic Generale per i messaggi di servizio (ma può essere nascosto e rinominato).

Gli amministratori dei gruppi con oltre 200 membri possono ora sfruttare il filtro anti-spam aggressivo che rimuove automaticamente i messaggi indesiderati. Gli utenti senza username che nascondono il numero di telefono possono generare codici QR temporanei. La scansione consentirà alle persone di aggiungere istantaneamente il contatto senza conoscere il numero di telefono.

Per gli utenti Premium sono invece disponibili altri 10 set di emoji personalizzate. Pavel Durov ha comunicato che il numero di abbonati è oltre un milione. Anche se rappresenta una piccola frazione del totale (oltre 700 milioni di utenti attivi al mese), il risultato è stato raggiunto in appena 5 mesi.