Telegram: marketplace dei regali e altre novità

A pochi giorni di distanza dal precedente aggiornamento, Telegram ha annunciato altre novità interessanti. Gli utenti possono acquistare e vendere regali tramite il nuovo marketplace, pubblicare più storie contemporaneamente, dividere i video lunghi in più storie, impostare la traduzione automatica nei canali e salire di livello con i potenziamenti.

Tutte le novità di Telegram

Dal mese di gennaio sono disponibili i regali collezionabili. Alcuni collezioni sono andate a ruba e molti utenti hanno iniziato a scambiarsi i regali. Telegram offre ora un marketplace sicuro per la compravendita dei regali. È possibile usare le stelle per acquistare regali da altri utenti. Un filtro avanzato permette di trovare i regali. Per vendere un regalo è sufficiente aprirlo nel profilo e impostare il prezzo in stelle.

Le altre due novità riguardano le storie. L’editor permette ora di selezionare e pubblicare più foto o video in una sola volta. Se un video supera i 60 secondi, l’editor lo dividerà automaticamente in clip da pubblicare come una serie di storie.

Da fine 2021, tutti gli utenti possono tradurre i messaggi, mentre gli abbonati Premium possono tradurre automaticamente intere chat. Dopo aver installato l’aggiornamento, i proprietari dei canali possono abilitare la traduzione automatica. Quando è attiva, i visitatori vedono i messaggi nella loro lingua preferita, aiutando i creatori a raggiungere un pubblico globale. Un tocco sulla barra di traduzione all’inizio del canale permette di tornare al testo originale.

Telegram consente ai canali di sbloccare funzionalità aggiuntive salendo di livello con i potenziamenti. La software house ha ridotto i requisiti di potenziamento, quindi i vantaggi come la traduzione automatica si possono ottenere più facilmente.