 Telegram: musica nei profili e novità per i regali
Telegram 12 include molte novità, tra cui l'aggiunta di musica ai profili e la possibilità di scegliere un tema basato sugli attributi dei regali.
Telegram

A distanza di un mese esatto dal precedente aggiornamento, la software house guidata da Pavel Durov ha annunciato la disponibilità di una nuova versione di Telegram. Gli utenti troveranno diverse novità per i profili, tra cui la possibilità di aggiungere musica. Ci sono inoltre miglioramenti per i regali e la nuova mini app per creare gli sticker.

Novità di Telegram 12

Le prime tre novità riguardano i profili. Gli utenti possono aggiungere al proprio profilo i brani musicali condivisi nelle chat. Dopo aver avviato la riproduzione, nella parte superiore della schermata vengono mostrati nome e autore. Con un tocco viene aperto il player multimediale dove è ora presente il pulsante “Aggiungi al profilo“. Il brano appare in una barra sotto la foto. Con l’aggiunta di più brani viene automaticamente creata una playlist che può essere ordinata a piacimento.

In seguito al recente contest per sviluppatori Android, Telegram ha aggiornato il design dei profili con animazioni a scorrimento, come su iOS. Gli utenti possono inoltre scegliere quale scheda mostrare quando qualcuno apre i loro profili. È sufficiente tenere premuto sulla scheda che si vuole impostare come principale in Impostazioni > Il mio profilo.

Le successive tre novità riguardano i regali. Dal 2021 è possibile applicare temi alle chat individuali. Telegram 12 permette di impostare un tema basato sugli attributi dei regali, ottenendo il relativo sfondo dinamico (ovviamente se l’utente possiede il regalo).

Telegram consente di inviare stelle per coprire il costo di upgrade dei regali sul profilo di un altro utente. Quest’ultimo potrà quindi effettuare l’aggiornamento in forma gratuita. È possibile inoltre scambiare in modo sicuro i regali collezionabili nel relativo marketplace all’interno di Telegram. Il nuovo campo Valore mostra il suo prezzo di rivendita approssimativo.

La software house ha infine creato una nuova mini app @Stickers che permette di creare sticker ed emoji, gestire i pacchetti e visualizzare statistiche dettagliate sull’utilizzo.

Fonte: Telegram

Pubblicato il 1 set 2025

1 set 2025
