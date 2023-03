Telegram: nuova modalità di risparmio energetico su macOS

L’applicazione di Telegram per macOS ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha introdotto diverse e interessanti novità per quel che concerne l’ottimizzazione dei consumi. Dopo Google Chrome, dunque, è un altro software per computer a marchio Apple che nelle ultime ore ha ricevuto un update mirante al miglioramento delle prestazioni in termini di efficienza energetica.

Telegram: ottimizzazione dei consumi energetici su macOS

L’applicazione coinvolta è quella che si può scaricare dal Mac App Store (l’aggiornamento non riguarda la versione che si può prelevare direttamente dal sito di Telegram, almeno non al momento), con numero di relase 9.4.1.

Andando più in dettaglio, l’applicazione implementa una nuova opzione, sita all’interno del menu Modalità Risparmio Energetico presente in Impostazioni > Generali, la quale consente di attivare in qualsiasi momento una nuova modalità che va a disabilitare una serie di funzioni opzionali e ad elevato consumo, come possono esserlo la riproduzione automatica di video e GIF, le animazioni di sticker ed emoji ecc.

Eventualmente è possibile attivare la nuova modalità in questione in maniera automatica ad una determinata soglia di carica residua della batteria del MacBook. In alternativa può essere lasciata sempre attiva. Inoltre, è possibile agire sulle singole voci interessate secondo necessità.

La novità è pensata principalmente per i MacBook, ma può essere usata e può tornare molto utile pure sui Mac, in special modo quelli di non recente produzione e che portano in dote un hardware ormai datato, visto e considerato che la disattivazione di alcune voci può avere effetti positivi generali sulle prestazioni dell’applicazione.