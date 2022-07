Televisione DVB-T2 con il Prime Day: 40" anche a meno di 200€

Chi sta cercando un’occasione per portarsi in casa una tv compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma senza ambire a dimensioni oggi canoniche come i 50-60 pollici, potrebbe avere meno possibilità di quanto non immagini. Scartabellando i modelli in circolazione, infatti, si incappa in smart tv che scontano difetti ormai difficilmente sopportabili come un eccessivo spessore (grave deficit quando la tv viene appesa al muro) o la mancanza di una definizione dignitosa (non consideriamo più tale un pannello al di sotto del Full HD poiché quest’ultimo è ormai standard proprio del DVB-T2).

Il modello che meglio sembra rispondere ai canoni minimi di qualità ed estetica – pur rimanendo al di sotto dei 200 euro grazie al grande sconto in occasione del Prime Day – è l’Hisense 40AR5500F.

Queste le caratteristiche a cui risponde un modello di questa caratura:

40 pollici, ossia 90 cm circa di larghezza, dunque adattabile nella maggior parte dei contesti

definizione Full HD (1920×1080)

cornice ultrasottile, offrendo così un impatto estetico di livello

smart tv, pienamente compatibile con Netflix, YouTube, DAZN e altre app per lo streaming

Per l’occasione il prezzo crolla da 349 a 199 euro, ossia ben 150 euro in meno per dar forma a quella che è una delle migliori occasioni tra le tv di queste prime ore di Prime Day. Chi cerca dimensioni maggiori avrà buon gioco a cercare tra le offerte Amazon di queste ore, ma per chi ha di fronte un budget massimo di 200 euro ecco che la Hisense 40AE5500F è la migliore delle opportunità. Da cogliere al volo, insomma, e se al budget si può fare un piccolo strappo alla regola basteranno 20 euro in più per un modello ancor più nuovo ed elegante: per soli 20 euro di differenza ne vale sicuramente la pena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.